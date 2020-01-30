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Поезда через Крымский мост будут ходить вопреки всем санкциям

Поезда через Крымский мост будут ходить вопреки всем санкциям
Фото: most.life
Москва дала жесткий ответ на новые антироссийские рестрикции со стороны Запада

Никакие санкции США и Канады не смогут остановить железнодорожное движение между Крымом и остальной частью России, а все подобные шаги выглядят все смешнее. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"С каждым разом инициированная Вашингтоном попытка давления выглядит все более нелепо. Эти все действия не приносили нужных Вашингтону и Оттаве результатов раньше и не принесут их и сейчас", – цитирует ТАСС нашего дипломата.

Она подчеркнула, что поезда, идущие по Крымскому мосту не остановить никакими ограничениями, хотя об этом и мечтают в Штатах. По ее словам, инициаторы таких санкций демонстрируют лишь свое бессилие.

Также представитель дипведомства сообщила, что ответные рестрикции в адрес Евросоюза, который наложил ограничения на крымских чиновников, обязательно последуют.

"Разумеется, не оставим решение Совета ЕС без наших зеркальных ответных мер", – отметила Захарова.

Дипломат указала на тот факт, что санкции США и Канада ввели аккурат в период начала работы в РФ новых послов своих стран, что явно им не пойдет на пользу.

"Их заверения в стремлении к выстраиванию конструктивных отношений оказались сходу поставленными под сомнения", – резюмировала представитель министерства.

Напомним, 29 января США и ЕС заявили о введении санкций против восьми жителей Крыма и Севастополя и компании "ГрандСервисЭкспресс", которая занимается железнодорожными перевозками на полуостров. Сегодня стало известно, что и Канада подтянулась к своим партнерам, внеся в черные списки шестерых россиян.

А вот издание Financial Times, проанализировав эффективность всех антироссийских ограничительных мер, пришло к выводу, что они больше пошли на пользу нашей экономике, и Москве нужно скорее опасаться их снятия, чем введения очередных рестрикций.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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