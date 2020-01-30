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Россия предупредила США об опасности новых санкций из-за Крымского моста

Россия предупредила США об опасности новых санкций из-за Крымского моста
Фото: SHAWN THEW/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Авторы рестрикций сделали хуже сами себе

США ввели новые индивидуальные антироссийские санкции, а также против компании "Гранд Сервис Экспресс". Она занимается железнодорожными перевозками пассажиров с материковой части страны в Крым через Крымский мост. В России же заявили американцам, что политика государства не изменится.

"Авторы наносят ущерб лишь собственным интересам – подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной", – отметили в посольстве РФ в США, передает РИА Новости. 

Дипломаты добавили, что Вашингтон верит, что ограничительными мерами он подрывает положительные изменения на полуострове. США просто не могут "смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона", в том числе и прямого автомобильного и железнодорожного сообщений Крыма с материковой частью страны.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов также подчеркнул, что США продолжают усиливать напряженность в мире. Их тактика во внешней политики, по его словам, сравнима с "ковбойской". Молохов добавил, что страны Европы лишь по инерции продлевают антироссийские санкции, но уже "ощутимо колеблются".

"Американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности", - рассказал политик РИА Новостям, уточнив, что такие действия рано или поздно поссорят Вашингтон с остальным миром.

Москве же не нужно обращать внимание на "пароксизм внешнеполитического маразма" США.

Под американские санкции, введенные 29 января, попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. Как отмечает агентство РИА ФАН, помимо них в список попали еще шесть россиян. Ранее против них ввел ограничительные меры Евросоюз, напоминает агентство НСН. Черный список европейцев пополнился из-за выборов в Госсовет. 

Полина ИВАНОВА

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