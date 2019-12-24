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Крым наш: Запад ткнули носом в историю

Крым наш: Запад ткнули носом в историю
Фото: www.globallookpress.com
Вопли против моста через Керченский пролив возмутили иностранцев

Прекратить зарабатывать политические баллы на критике Крымского моста. К этому западных деятелей призвал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. По его мнению, заявление ЕС о том, что движение поездов с материковой России на полуостров нарушает суверенитет Украины, – это проявление двойных стандартов.

"Россия совершила еще один инфраструктурный прорыв. Есть примеры, когда европейцы радовались подобным инфраструктурным прорывам, - напомнил Бобков о строительстве Эресуннского моста между Данией и Швецией, - а сегодня они почему-то сожалеют".

"Строительство моста через Керченский пролив – это историческое событие, это нужно признать", – цитирует Бобкова РИА "Новости".

Накануне украинские и западные политики и журналисты негативно отреагировали на торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста, в том числе – на участие в церемонии президента РФ Владимира Путина. Но в защиту Москвы неожиданно выступили простые иностранцы. В Сети завязалась дискуссия о том, имеет ли Украина право претендовать на полуостров.

"Не понимаю. Крым был частью России с 1770 года!" – высказался в Twitter Pedro Packman из Новой Зеландии.

Но, пока пользователи вспоминали историю присоединения Крыма к Российской империи в ХVIII в., западные СМИ предпочитали писать о санкциях, которые наложены, в частности, на строителей Крымского моста, отмечает "Царьград". Россияне же больше обсуждали стоимость билетов на поезд в Крым.

Фоторепортаж
Роковую проблему Крымского моста показали на фото
2018. Фото: most.life 2019. Фото: most.life 2019. Фото: most.life
2019. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2017. Фото: most.life +3
Николай ВИКТОРОВ

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