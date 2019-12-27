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США завидуют России из-за Крымского моста

США завидуют России из-за Крымского моста
Фото: most.life/multimedia
Американцы в ужасе от того, что россияне справились с таким масштабным проектом самостоятельно

В России ответили на осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Такая реакция американцев была ожидаема, ведь они просто завидуют нашей стране. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект", – рассказал Молохов в разговоре с журналистами РИА "Новости".

Он также отметил, что Крымский мост построили в условиях санкций, которыми США планировали сдержать развитие России.И добавил, пишет портал URA.RU,  что переправа через Керченский пролив – это знаковое событие для жителей полуострова, а также гордость страны. Именно поэтому политик планирует встретить Новый год в поезде, мчащемся по Крымскому мосту.

Ранее посольство США на Украине опубликовало в Твиттере сообщение о том, что американцы осуждают Россию за железнодорожное сообщение с Крымом. Американские дипломаты заявили, что это событие "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины". 

Крымский мост через Керченский пролив открыли в 2018 году. 23 декабря 2019 Владимир Путин проехал в первом поезде по переправе, напоминает агентство РИА ФАН

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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США не чтут законы, первое это Косово, они отдали исконно сербские земли албанцам, второе они что не знают что Хрущёв незаконно отдал Крым в украинское пользование, все документы у нас есть, сейчас мы подаём в суд признать это действия Хрущёва незаконным.
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