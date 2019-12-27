Американцы в ужасе от того, что россияне справились с таким масштабным проектом самостоятельно

В России ответили на осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Такая реакция американцев была ожидаема, ведь они просто завидуют нашей стране. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект", – рассказал Молохов в разговоре с журналистами РИА "Новости".

Он также отметил, что Крымский мост построили в условиях санкций, которыми США планировали сдержать развитие России.И добавил, пишет портал URA.RU, что переправа через Керченский пролив – это знаковое событие для жителей полуострова, а также гордость страны. Именно поэтому политик планирует встретить Новый год в поезде, мчащемся по Крымскому мосту.

Ранее посольство США на Украине опубликовало в Твиттере сообщение о том, что американцы осуждают Россию за железнодорожное сообщение с Крымом. Американские дипломаты заявили, что это событие "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

Крымский мост через Керченский пролив открыли в 2018 году. 23 декабря 2019 Владимир Путин проехал в первом поезде по переправе, напоминает агентство РИА ФАН.