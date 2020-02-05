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Зря старались: надежды Европы на санкции против России рухнули

Зря старались: надежды Европы на санкции против России рухнули
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/www.globallookpress.com
Москва сделала ход конем, сместив акцент на азиатские страны

Россия развернулась на Восток, констатировал спецпредставитель французского лидера по развитию связей с Россией Жан-Пьер Шевенман. Таким образом, Париж признал очевидный факт, на котором президент РФ Владимир Путин делал акцент еще в 2014 году, когда Запад разом отвернулся от Москвы. 

Она, как отметил представитель Франции, нарастила связи не только с Пекином. Среди стратегических партнеров России много азиатских государств, включая Японию, Индию и Индонезию. То есть РФ нашла выход из санкционной блокады Евросоюза, которая не помешала экономическому развитию самой большой в мире страны, подчеркнул Шевенман.

"Идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, не соответствует действительности", – заключил он в интервью изданию "UrduPoint". 

Напомним, Запад забросал Россию рестрикциями после присоединения Крыма и обострения конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор санкции ежегодно продлеваются, а их пакет периодически расширяется. Очередные ограничительные меры США направлены на "Северный поток – 2". Есть информация, что Штаты введут их в феврале или марте. 

Между тем России санкционный режим оказался нипочем. Наоборот, он оказал услугу отечественной промышленности. 

Ксения АНДРЕЕВА

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