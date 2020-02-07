США испугались вводить санкции против "Роснефти"
Санкции против "Роснефти" повергнут мир в хаос. Только это останавливает США от введения мер против российской компании. Благодаря "Роснефти" в Венесуэле продолжает держаться у власти режим Николаса Мадуро, но за попыткой наказать ее последует такой скачок цен на нефть, что пострадают сами американцы. Это пояснил источник агентству Bloomberg.
В 2019 г. Вашингтон открыто поддержал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, который самопровозгласил себя главой республики и призвал население свергнуть избранного президента Мадуро. Переворот не удался, но США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, который приносит основной доход в ее бюджет.
Российская компания продолжает сотрудничать с партнерами в Венесуэле, расценивая американские угрозы как проявление недобросовестной конкуренции. До недавних пор Белый дом ее не трогал. А на днях президент США Дональд Трамп заявил, что с "тиранией Мадуро пора кончать", и в американских кругах сразу заговорили о санкциях против "Роснефти", передает Bloomberg.
Однако еще свежа в памяти история, что только угроза санкций против "РусАла" в свое время вызвала скачок мировых цен на алюминий на 20%. Поэтому сейчас, прежде чем рисковать с нефтью, американцы хотят взвесить все последствия.
Ранее стало известно, что США задумали нанести новый удар по "Северному потоку – 2".
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