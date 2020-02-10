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Россия ударит ответными санкциями по ЕС за Крым

Россия ударит ответными санкциями по ЕС за Крым
Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Наказанные Брюсселем крымчане в долгу не останутся

Москва зеркально ответит Евросоюзу за введенные в конце января рестрикции в отношении участников выборного процесса в Крыму и Севастополе в 2019 году. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

"Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя за их участие в организации демократического волеизъявления на полуострове", – сказал в интервью "Интерфаксу" российский дипломат.

По его мнению, такой шаг Брюсселя не выдерживает никакой критики.

Напомним, 28 января Совет стран Евросоюза по общим делам расширил санкционный список по Украине, внеся в него семь человек имевших отношение к выборами в республике в прошлом году. Под ограничительные меры тогда угодили временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председателя севастопольского заксобрания Владимир Немцев, глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и еще четыре местных чиновника и депутата.

Всем им запрещен въезд в страны ЕС, а также заморожены их вероятные активы в Евросоюзе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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