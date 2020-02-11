Благодаря ограничительным мерам Вашингтона против Каракаса Москва выбилась в лидеры на нефтяном рынке

Санкции США против Венесуэлы пошли на пользу России. На это указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Россия заменила по факту Венесуэлу на американском нефтяном рынке", – заявил он в интервью RT.

Эксперт пояснил, что многие американские нефтеперерабатывающие заводы настроены именно на венесуэльскую нефть – высоковязкую, с большим содержанием серы. Когда Вашингтон запретил своим компаниям сотрудничать с венесуэльцами, для опустевших НПЗ пришлось искать альтернативу. Схожее по характеристикам сырье нашлось в России, и американские производители заключили с ней контракты на поставку.

В целом, объем российской нефти, попавшей в США, не так уж и велик, отметил в беседе с "Пятым каналом" экономист Максим Чирков, но сам факт говорит о том, что Вашингтон способствовал увеличению продаж Москвы.

Ранее немецкое издание Die Welt опубликовало данные о том, что из-за введения Белым домом санкций против иранского и венесуэльского нефтяного сектора Россия увеличила поставки сырья в Европу на 3,8%, а в США стала вторым по объему поставщиком после Мексики, передает НСН.