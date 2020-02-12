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Сербия отказалась идти против России

Сербия отказалась идти против России
Майя Гойкович. Фото: State Duma Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Москва никогда не окажется под санкциями Белграда, утверждают депутаты независимого государства в юго-восточной Европе

Сербия не отступит от своей позиции и не станет вводить санкции против России, цитирует канал "Царьград" спикера сербского парламента Майю Гойкович. 

Напомним, в апреле 2019-го стало известно о давлении, которое испытывает Сербия со стороны западных стран в связи с нежеланием портить отношения с Россией. В декабре того же года в Белграде высказались о принадлежности Крыма.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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