Москва никогда не окажется под санкциями Белграда, утверждают депутаты независимого государства в юго-восточной Европе

Сербия не отступит от своей позиции и не станет вводить санкции против России, цитирует канал "Царьград" спикера сербского парламента Майю Гойкович.

Напомним, в апреле 2019-го стало известно о давлении, которое испытывает Сербия со стороны западных стран в связи с нежеланием портить отношения с Россией. В декабре того же года в Белграде высказались о принадлежности Крыма.