Власти балканской страны намерены и дальше вести самостоятельную внешнюю политику

Сербам надоели нравоучения Запада по поводу того, какие отношения у них должны быть с Российской Федерацией, особенно когда одновременно с этим другие лидеры налаживают связи с Москвой. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Так он прокомментировал вопрос от телеканала Euronews о вероятном в будущем выборе Белграда – Евросоюз или РФ, поскольку членство в ЕС требует согласованности участников во внешней политике.

"Честно говоря, я сыт по горло тем, что мне все читают лекции по поводу нашего сотрудничества с Китаем, с Россией... При этом я вижу, как очень многие встречаются с (лидером КНР) Си Цзиньпином и (президентом РФ Владимиром) Путиным чаще, чем я! Пусть каждый занимается своим делом", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия является суверенным государством, а власти делают все "возможное для нашего народа и нашей страны".

Также сербский лидер отметил, что совсем не в восторге от того, что Республика до сих пор находится в стадии ожидания вступления в ЕС. Вместе с тем, президент выразил благодарность Брюсселю за финансовую помощь после сильных наводнений, которые пережили сербы в 2014 г., и в проведении реформ.

Сейчас пять стран являются кандидатами в члены Евросоюза – Сербия, Турция, Северная Македония, Черногория и Албания. Дольше всего на пороге ЕС топчется Анкара, подавшая заявку в организацию еще в 1987-ом. Белград просится в союз с 2009 года.

