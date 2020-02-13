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Москва раскрыла цель новых санкций США в отношении России

Американцы намерены помешать РФ бороться против террористов в Сирии

Вашингтону невыгодно присутствие российских военных в САР, поскольку США хотят при помощи боевиков сами установить контроль над Арабской Республикой и всем Ближним Востоком.

К такому выводу пришел член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов, комментируя новую порцию американских санкций в адрес России. Он отнес очередные претензии Вашингтона к "разряду фейковых обвинений".

"Штаты всячески сдерживают действия нашей страны в регионе. Эти последние санкционные меры укладываются в данную стратегию. К сожалению, США не хотят вместе с нами бороться с терроризмом, а преследуют свои собственные геополитические интересы", – сказал депутат RT.

Ранее США ввели рестрикции против трех российских организаций, которые якобы нарушают американский закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Под штатовскую дубину угодили КБП имени Шипунова в Туле, ВПК "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мля, дебилы! Пенсионеры последний хрен без соли доедают, зарплаты крошечные (на уровне не самых успешных африканских стран), все ломается, что не горит- то затапливается, половина страны живет как скот в бараках или с туалетом на огороде, треть- за чертой бедности, но на оружие эти недоумки денег не жалеют... Ну как можно быть такими идиотами?! И это при том, что ни одна страна уже на протяжении 75 лет ни на сантиметр не зашла за их границы, не сделала по их территории ни единого выстрела! Может вас облучают чем? Ну не возможно же быть такими кретинами! Кто на вас нападает?! Кому вы нужны?!
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