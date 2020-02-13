Американцы намерены помешать РФ бороться против террористов в Сирии

Вашингтону невыгодно присутствие российских военных в САР, поскольку США хотят при помощи боевиков сами установить контроль над Арабской Республикой и всем Ближним Востоком.

К такому выводу пришел член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов, комментируя новую порцию американских санкций в адрес России. Он отнес очередные претензии Вашингтона к "разряду фейковых обвинений".

"Штаты всячески сдерживают действия нашей страны в регионе. Эти последние санкционные меры укладываются в данную стратегию. К сожалению, США не хотят вместе с нами бороться с терроризмом, а преследуют свои собственные геополитические интересы", – сказал депутат RT.

Ранее США ввели рестрикции против трех российских организаций, которые якобы нарушают американский закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Под штатовскую дубину угодили КБП имени Шипунова в Туле, ВПК "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

