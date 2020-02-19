Проблему решит новый старый хозяин Белого дома

Вашингтон снимет антироссийские санкции с повторным приходом в Овальный кабинет действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила конгрессвумен от Демократической партии США Максин Уотерс и призвала американцев не голосовать за него в ноябре 2020 года на выборах главы государства.

По ее словам, если Трамп победит, он попытается наладить более тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также помиловать тех, кто был осужден в ходе расследования специального адвоката Роберта Мюллера о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016-го.

"Он снимет все санкции с России. Он будет еще больше связан с олигархами России, и он собирается привести Путина в Белый дом. Он собирается поставить Путина прямо перед нами", – цитирует Newsweek представительницу Калифорнии.

Издание отмечает, что Трамп подвергается критики за свое теплое отношение к российскому лидеру как со стороны противников, так и со стороны своих союзников. При этом Путин еще ни разу не посетил Белый дом с момента вступления в должность президента миллиардера.

Также сообщается, что власти РФ пригласили Трампа принять участие в военном параде 9 мая этого года на Красной площади в Москве, посвященном 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Впрочем, Белый дом еще не сказал, отправится ли на торжества американский лидер.

Добавим, буквально накануне Вашингтон наложил очередную порцию рестрикций в наш адрес. На этот раз из-за Венесуэлы. В черный список внесено подразделение "Роснефти" – швейцарская Rosneft Trading вместе с председателем ее совета директоров Дидье Касимиро.

