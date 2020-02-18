Пострадал швейцарский филиал российской компании

США внесли в санкционный список по Венесуэле подразделение "Роснефти" – швейцарскую Rosneft Trading, а также председателя ее совета директоров Дидье Касимиро.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на минфин США. Ранее Вашингтон уже обвинял "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Что касается Касимиро, то он также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" и входит в состав ее правления.

По уточненным данным, распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал Трамп, о чем сообщили в администрации президента США.