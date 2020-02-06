Глава Белого дома празднует победу над демократами

Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента по первой и второй статье. Об этом стало известно из трансляции заседания. Президент США обрадовался необычным способом.

Сенаторы не набрали двух трети голосов (67 мандатов), чтобы обвинить президента США в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса. Два голосования завершились в пользу лидера американцев. Теперь решение обжаловать нельзя.

Голосуя по первой статье обвинения, 52 сенатора высказались в поддержку Трампа, против – 48. По второй – 53 законодателя встали на сторону президента, против него выступили 47. Единственным соратником главы Белого дома по Республиканской партии, который проголосовал за обвинение по первой статье, оказался бывший кандидат на пост президента США – сенатор Митт Ромни, пишет ТАСС.

Результат процедуры импичмента не оказался неожиданностью. Ведь в Сенате 53 человека из 100 – сторонники Трампа.

Глава Белого дома отреагировал в свойственной ему манере – опубликовал в Twitter неоднозначный ролик. Видео показывает множество плакатов в поддержку Трампа – на них изображена его фамилия и год президентских выборов от 2024 до бесконечности, передает телеканал "360".

Похоже, американский лидер надеется на вечное президентство. Также он намерен выступить с официальным заявлением по поводу импичмента. В Белом доме же заявили, что демократы затеяли импичмент, чтобы повлиять на выборы в 2020 г., отмечает "ФедералПресс".