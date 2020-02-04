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Трамп приготовился отдать России Аляску

Трамп приготовился отдать России Аляску
Дональд Трамп. Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Главу Белого дома подозревают в тайном заговоре

Ради победы в грядущих выборах нынешний президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться помощью Москвы в обмен на возвращение Аляски России. С такой конспирологической версией выступил главный обвинитель в палате представителей Конгресса по делу об импичменте хозяина Овального кабинета демократ Адам Шифф. Об этом сообщает Breitbart.

Шифф убежден, что в случае, если Трампа признают невиновным, то это только подтолкнет его к дальнейшим "неприемлемым" действиям.

"Трамп мог бы предложить Аляску русским в обмен на поддержку во время следующих выборов", – заявил член палаты представителей.

"Или он мог бы переехать в [свою личную резиденцию] Мар-а-Лаго, а [зятю] Джареду Кушнеру поручить управление страной", – предположил Шифф.

По мнению демократа, республиканцы Сената создадут "неконтролируемое президентство", если им не удастся снять Трампа с должности.

Итоговое голосование по импичменту в Сенате, где большинство у республиканцев, начнется 5 февраля в 16:00 (полночь 6 февраля по мск).

Напомним, в прошлом году стало известно о желании Вашингтона выкупить у Дании остров Гренландия, дабы иметь свободный выход в Арктику. Называлась и сумма возможной сделки – $600 млн в год якобы за аренду. Однако эксперты полагали, что это лишь первоначальная оценка с учетом именно таких трат Копенгагена на содержание региона. Но в дальнейшем остров планировалось полностью продать, писали СМИ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Россия продала Аляску в вечное владение Соединённым Штатам Америки в 1867 году за 7.200.000 долларов!
Прекратите нести ахинею Утро.ру!!!
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ, безграмотный фейк интернетовский! Даже врать правдоподобно не умеешь! У тебя IQ видимо со знаком минус!
Гость
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$600 млн?! а может млрд?
Гость
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Бред! Ни один президент США, пока эта страна существует, не пойдет на это!!!
Трамп элементарное не смог - нормализовать отношения и отдать ДИП собственность! А тут такое!!! АУУУ!!!
Гость
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A на фиг нам это надо.
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