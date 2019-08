Американцы перехватили два Ту-95 у берегов Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что американские истребители 8 августа перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 недалеко от побережья Аляски.

"Два F-22 и два истребителя при поддержке E-3 Sentry, KC-135 Stratotanker and заправщика C-130 из состава сил NORAD 8 августа успешно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" над Аляской и (в зоне) канадской противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu