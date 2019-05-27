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Минобороны рассекретило детали полета Ту-95 у Аляски

Фото: mil.ru
Перехватчик проводил разведку

Российские военное ведомство раскрыло детали полета Ту-95 и МиГ-31 к берегам Аляски, который наделал немало шума на Западе.

Как сообщается на сайте Минобороны, Ту-95МС вылетели с аэродрома Елизово в Камчатском крае, а затем, в сопровождении двух перехватчиков совершили полет над нейтральными водами акватории Чукотского, Берингова и Охотского морей. А также вдоль западного побережья Аляски, северного побережья Алеутских островов и в акватории Тихого океана.

Фото: mil.ruВедущий МиГ-31 проводил радиолокационную разведку по маршруту полета ракетоносцев. Это означает, что летчики знали о приближении F-22, которые вылетели на перехват российских бомбардировщиков, и теоретически могли атаковать их. Ранее американский журнал The National Interest написал, что "путешествие" Ту-95 к берегам Америки – это ответ на недавние полеты B-52 вблизи Калининградской области. Военные эксперты полагают, что самолеты отрабатывали удары по военным объектам Балтики, в частности ОТРК "Искандер" и ЗРК С-400.

Александр ИЛЬИН
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