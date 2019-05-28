Ка-52 станут еще опаснее после "сирийских каникул"

Вертолеты модернизируют за три года

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" модернизируют к 2022 году с учетом сирйиского опыта. К этому времени ВКС РФ планируют получить еще 30 этих ударных вертолетов, которых пока числится около 120.

Как заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время посещения завода "Прогресс", в настоящий момент предприятие выполняет госконтракт на поставку "Аллигаторов". По его словам, до конца года Минобороны рассчитывает получить восемь машин, передает РИА "Новости"

Ранее в ведомстве заявляли, что выбирая между Ка-52 и Ми-28Н "Ночной охотник", все же предпочитают последний, так как на нем нужно меньше переучиваться. Другая причина – финансирование. Как и модернизированный "Ночной охотник", Ка-52 дорогая машина, но судя по всему, закупки "Аллигаторов" все же будут продолжаться.