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Импичмент неизбежен: давление Трампа на Украину доказали

Импичмент неизбежен: давление Трампа на Украину доказали
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Секретные документы передали для проведения расследования

Появились новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Документы, касающиеся расследования, уже получил комитет по разведке Палаты представителей, заявил его глава Адам Шифф.

Материалы содержат записи звонков, а также информацию, полученную от Льва Парнаса, который, предположительно, выполнял на Украине поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Об этом Адам Шифф сообщает в письме главе юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера.

Парнас также предоставил скриншот письма Джулиани президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Все эти новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его соратники оказывали давление на украинских чиновников, чтобы те объявили о расследовании, которое принесет президенту политическую выгоду", – цитирует "Интерфакс" текст послания.

Члены Сената, скорее всего, проведут слушания об импичменте 21 января, после того, как Палата представителей передаст все необходимые документы.

Процесс импичмента против Трампа начался из-за подозрения, что президент США оказывал давление на Зеленского в обмен на финансовую и военную помощь.

Ранее стало известно, что Трамп не будет принимать участие в президентских выборах 2020 года, если импичмент будет объявлен.

Карина СИРАЗОВА

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