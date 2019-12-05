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Президент США Дональд Трамп обратился к демократам, ускорили процесс объявления ему импичмента. Глава государства хочет, чтобы страна вернулась к делам, передает "Федерал пресс".
По словам американского лидера, импичмент нужен уже сейчас и с ним не стоит затягивать.
Отметим, что в случае объявления импичмента президенту, сенат будет обязан провести над главой главой США суд.
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