Американский лидер уверен, что с этим не стоит затягивать

Президент США Дональд Трамп обратился к демократам, ускорили процесс объявления ему импичмента. Глава государства хочет, чтобы страна вернулась к делам, передает "Федерал пресс".

По словам американского лидера, импичмент нужен уже сейчас и с ним не стоит затягивать.

Отметим, что в случае объявления импичмента президенту, сенат будет обязан провести над главой главой США суд.