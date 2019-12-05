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Импичмент все ближе: в США нашли причину выгнать Трампа из Белого дома

Импичмент все ближе: в США нашли причину выгнать Трампа из Белого дома
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер жертвует интересами государства ради собственной выгоды

Президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия, поставив "свои личные и политические интересы" выше национальных. Об этом заявил глава комитета палаты представителей Джеральд Надлер по итогам заседания, посвященного импичменту.

"Президент совершил влекущее импичмент нарушение. Он просил иностранное правительство вмешаться в наши выборы. Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды",

говорит глава комитета на опубликованном CNN видео. Однако республиканец Даг Коллинз раскритиковал демократов за скорость продвижения расследования по импичменту. По его словам, демократы "одержимы выборами в следующем году", которые они боятся проиграть, сообщает CNN.

Вечером 4 декабря эксперты по Конституции США выступили на слушаниях. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что это был "плохой день для демократов" и хороший – для Трампа.

"Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту",

цитируют РИА Новости Стефани Гришэм.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп в свою очередь пояснил в Twitter, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил об услуге для США, а не для себя.

Карина СИРАЗОВА

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