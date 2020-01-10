Президент США всеми способами стремится удержаться у власти

Глава Белого дома Дональд Трамп дал приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани, чтобы повысить свой авторитет в глазах американцев и избежать импичмента. Такую точку зрения высказал дипломат, заведующий кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

"На мой взгляд, Трамп это сделал, чтобы избежать импичмента. Ведь он то русский шпион, то он Украину куролесит. А теперь он жесткий – генерала убил", – приводит слова эксперта НСН.

Платошкин напомнил, что в окружении Трампа давно раздавались призывы ликвидировать Сулеймани, но он прислушивался к военным, которые выступали против военного конфликта с Ираном. В итоге Трамп постарался найти компромисс – пошел на уступки одним, убив генерала, и другим – дав понять, что ситуация не перерастет в войну.

"Огромное произраильское лобби в Америке аплодирует Трампу", – указал эксперт на дополнительный плюс, который президент США извлек из данной ситуации.

Командующий спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января на территории Ирака. Приказ провести операцию отдал лично Трамп. После этого ситуация в регионе сильно накалилась.