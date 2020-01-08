Дальнейшая эскалация может привести к серьезным последствиям

Ответный удар Ирана по американским военным базам на территории Ирака следовало ожидать. Такое мнение в своем Twitter выразил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, в случае, если США решатся на ответ Ирану, то сухопутная и ракетная война станут "практически неминуемы".