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Ответный удар Ирана по американским военным базам на территории Ирака следовало ожидать. Такое мнение в своем Twitter выразил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, в случае, если США решатся на ответ Ирану, то сухопутная и ракетная война станут "практически неминуемы".
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