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Цены на нефть растут на фоне событий на Ближнем Востоке, где Ирак атаковал две американские военные базы в Ираке. Об этом передает "Интерфакс".
По данным рейтингового агентства Fitch, цена на нефть будет продолжать расти и может подорожать до $70-80 за баррель на новом витке конфликта Ирана и США.
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