Согласно прогнозам, цены будут и дальше подниматься

Цены на нефть растут на фоне событий на Ближнем Востоке, где Ирак атаковал две американские военные базы в Ираке. Об этом передает "Интерфакс".

По данным рейтингового агентства Fitch, цена на нефть будет продолжать расти и может подорожать до $70-80 за баррель на новом витке конфликта Ирана и США.