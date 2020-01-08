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Нефть дорожает на фоне атаки Ирана на США

Нефть дорожает на фоне атаки Ирана на США
Фото: www.pixabay.com
Согласно прогнозам, цены будут и дальше подниматься

Цены на нефть растут на фоне событий на Ближнем Востоке, где Ирак атаковал две американские военные базы в Ираке. Об этом передает "Интерфакс". 

По данным рейтингового агентства Fitch, цена на нефть будет продолжать расти и может подорожать до $70-80 за баррель на новом витке конфликта Ирана и США. 

Сергей САЗОНОВ

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