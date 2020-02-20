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На Аляске взвыли из-за борьбы США с Россией

На Аляске взвыли из-за борьбы США с Россией
Фото: Ted Raynor/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Продовольственное эмбарго Москвы мощно ударило по местному рыболовству

Экономический удар от российских контрсанкций в отношении Соединенных Штатов получили рыбаки Аляски. Каждый год они теряют миллионы долларов дохода из-за ограничительных мер РФ. Об этом сообщает местное издание Anchorage Daily News со ссылкой на обзор Института маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute).

Отмечается, что среди рынков сбыта морепродуктов аляскинских рыбаков Россия до введения продовольственного эмбарго занимала второе место после Японии. В 2010-2013 годах в нашу страну поставлялось в среднем на $40 млн в год улова из американского региона. А 2013-м экспорт вообще достиг $61,3 млн.

В Россию шли лососевая икра, замороженный лосось и сурими минтая.

Однако введенные Москвой рестрикции в 2014-ом затронули почти все виды рыбы и морепродуктов, за исключением консервированной продукции, которая по-прежнему законна для импорта, говорится в материале.

Но это полбеды. Оказывается, поскольку США и ЕС никаких дополнительных условий на ввоз российских скоропортящихся продуктов на рынки Америки или Евросоюза не вводили, то РФ продолжает экспортировать морепродукты в Штаты почти полностью не облагаемых пошлиной.

Так, с 2013-го по 2018-й импорт на американский рынок российских морепродуктов вырос в 1,7 раза, с $326 млн до $551 млн. На сегодняшний момент США являются одним из главных рынков сбыта для отечественных рыбаков.

Также в отчете подчеркивается, что РФ вкладывает инвестиции в местную морскую промысловую промышленность, в том числе в модернизацию перерабатывающих мощностей в стране.

"В настоящее время ведется или планируется строительство более 20 новых рыбоперерабатывающих предприятий и 35 рыболовецких судов, в основном сосредоточенных вокруг рыбопромысловых портов на побережье Дальнего Востока, с целью строительства 90 новых кораблей к 2030 году. План также включает в себя запуск новой маркетинговой и снабженческой организации, известной как "русская рыба"", – говорится в докладе.

Общий объем инвестиций в российский рыбный сектор, включая судостроение, строительство заводов, развитие аквакультуры и маркетинг в период с 2018-го по 2025 год оценивается в $6,9 млрд.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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