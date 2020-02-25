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Американцы готовят новую подлость для Путина

Американцы готовят новую подлость для Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Против президента России потребуют ввести санкции

Ограничительных мер жаждут демократы.

Стало известно о намерении сенаторов потребовать от госсекретаря Майка Помпео и главы Минфина Стивена Мнучина ввести санкции против России и главы государства Владимира Путина. Демократы направят ему соответствующее письмо, отмечает RT.

Новый удар по Москве американцы готовят в связи с попыткой "повлиять на президентские выборы 2020 года", говорится в материале на портале Axios.

Между тем российская сторона отреагировала на обвинения во вмешательстве. Наше посольство в Вашингтоне отметило, что периодические необоснованные выпады Штатов против РФ уже становятся "плохой американской политической традицией". Комментарий опубликован на странице ведомства в Facebook.

Как отметили дипломаты, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и призывает Америку воздержаться от обвинений, не подкрепленных фактами. Подобная политика, говорится в сообщении, уже сильно навредила отношениям Вашингтона и Москвы, пишет РИА ФАН.

Ранее демократы заявили, что, если действующего президента США Дональда Трампа переизберут, он снимет с России все санкции.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Евгений Х
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Америка собрала сброд со всего мира. У неё нет своей идентичности.Не пора ли России ввести санкции против Америки.Она может а Россия нет или здесь причина в том что сказал Бжезинский- женушки любовницы детишки и внучишки а главное капиталы элиты сидящей в кремле и на природных ресурсах страны хранятся в США так что зто уже не злита России а США и на Россию ей НАПЛЕВАТЬ
Гость
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ой, да рассея просто болельщик и игроман, как все. Ну тролим чуток, обществонное менение в штатх , ну и что ?
ой, да рассея просто болельщик и игроман, как все. Ну тролим чуток, обществонное менение в штатх , ну и что ?
Нам Сандерс выгоднее, он просрет Трампу, а Трамп уже почти завершил (развал америки). Стоит только убрать хот какой то стимул или отменить налоговые послабления из-за дефицита бюджета , весь пузырь с 2010го рухент.
А если и выйграет то сделает из Америки, венесуэлу. Оба варианта нам Выгодны.
Вот Блумберг или Бутеджич опасны. Они действительно могут сделать, Америку грэйт агэйн.
Гость
Ответить
ой, да рассея просто болельщик и игроман, как все. Ну тролим чуток, обществонное менение в штатх , ну и что ?
Нам Сандерс выгоднее, он просрет Трампу, а Трамп уже почти завершил (развал америки). Стоит только убрать хот какой то стимул или отменить налоговые послабления из-за дефицита бюджета , весь пузырь с 2010го рухент.
А если и выйграет то сделат из Америки, венесуэлу. Оба варианта нам Выгодны.
Вот Блумберг или Бутеджич опасны. Они действительно могут сделать, Америку грэйт агэйн. (да еще точно с европой, индией и тихоокеанией на борту)
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