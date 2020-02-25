Против президента России потребуют ввести санкции

Ограничительных мер жаждут демократы.

Стало известно о намерении сенаторов потребовать от госсекретаря Майка Помпео и главы Минфина Стивена Мнучина ввести санкции против России и главы государства Владимира Путина. Демократы направят ему соответствующее письмо, отмечает RT.

Новый удар по Москве американцы готовят в связи с попыткой "повлиять на президентские выборы 2020 года", говорится в материале на портале Axios.

Между тем российская сторона отреагировала на обвинения во вмешательстве. Наше посольство в Вашингтоне отметило, что периодические необоснованные выпады Штатов против РФ уже становятся "плохой американской политической традицией". Комментарий опубликован на странице ведомства в Facebook.

Как отметили дипломаты, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и призывает Америку воздержаться от обвинений, не подкрепленных фактами. Подобная политика, говорится в сообщении, уже сильно навредила отношениям Вашингтона и Москвы, пишет РИА ФАН.

Ранее демократы заявили, что, если действующего президента США Дональда Трампа переизберут, он снимет с России все санкции.