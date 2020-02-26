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Месть за Крым: Трамп продлил блокаду России

Месть за Крым: Трамп продлил блокаду России
Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru
На Западе нашу страну по-прежнему считают агрессором

Американский лидер Дональд Трамп продолжает начатое его предшественником Бараком Обамой. Речь идет об указе 13660, который последний подписал 6 марта 2014 года. В документе говорится о санкциях против ряда россиян. Нынешний президент США направил в Конгресс уведомление о продлении ограничительных мер еще на год.

В сообщении отмечается, что "необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660" в связи с событиями на Украине. Кроме того, Трамп заявил, что действия российских властей, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине", по-прежнему являются чрезвычайной угрозой нацбезопасности Америки, а также ее внешней политике, отмечает "Свободная пресса". Документ появился на сайте Белого дома.

Как стало известно ранее, Вашингтон также ввел санкции против частных лиц и компаний в России, Китае, Ираке и Турции за поддержку иранской ракетной программы. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Названия попавших под ограничительные меры российских предприятий и имена граждан пока не известны, пишет URA.RU.

Ранее "Утро" писало о требовании американских демократов ввести санкции против президента РФ Владимира Путина.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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гость из далека
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США ему РОДИНА, а Россия это ВРАГ!
гость из далека
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А вы думали что ему Россия мать родная.
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