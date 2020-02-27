Евросоюз готовит новый санкционный удар по России
Европейский союз может подвергнуть рестрикциям российские и китайские организации, а также ряд юридических лиц в связи с кибератаками, что говорит об усилении тревоги в блоке по поводу сетевой безопасности. Об этом сегодня пишет агентство Bloomberg со ссылкой на пять дипломатических источников в ЕС.
По их информации, переговоры по предложенным мерам начнутся уже на этой неделе. При этом собеседники издания отказались назвать структуры и персоналии, против которых они направлены и конкретно за что именно. Дипломаты, как правило, неохотно делятся подробностями о санкциях заранее, опасаясь судебных исков и того, что те, против кого они вводятся, могут переместить свои активы, чтобы избежать карательных мер, сообщает агентство.
Отмечается, что такой шаг станет первым применением так называемых кибер-санкций ЕС – инструментария, включающего запреты на поездки и замораживание активов. Эти меры должны помочь ослабить некоторые опасения Вашингтона по поводу мягкости Брюсселя по отношению к Пекину, после того как блок оказал сопротивление давлению со стороны США, требовавшего запретить китайской Huawei Technologies использовать телекоммуникационные сети следующего поколения, несмотря на предупреждения о шпионаже.
Для принятия санкций требуется единогласие всех 27 стран-членов ЕС, что часто парализует внешнеполитические решения блока на фоне противоречивых национальных интересов. Однако один из дипломатов, знакомых с данным вопросом, сказал, что в Евросоюзе есть консенсус, что нет смысла иметь инструмент кибер-санкций, не используя его.
Собеседник агентства подчеркнул, что первые консультации пройдут на уровне экспертов, а весь процесс может занять около двух месяцев.
Между тем, говорится в статье, необходимость единодушия в вопросах санкций остается "главной занозой в принятии внешнеполитических решений" Брюсселя. Многие члены ЕС опасаются ставить под угрозу отношения с Китаем, вторым по величине торговым партнером блока и крупным иностранным инвестором в некоторых странах. Одновременно другие евросоюзники стремятся к постепенной нормализации отношений с Россией, от которой во многом зависит энергоснабжение Старого Света.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ