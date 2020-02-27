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Евросоюз готовит новый санкционный удар по России

Евросоюз готовит новый санкционный удар по России
Фото: Mandoga Media/www.globallookpress.com
На этот раз всему виной кибермошенники

Европейский союз может подвергнуть рестрикциям российские и китайские организации, а также ряд юридических лиц в связи с кибератаками, что говорит об усилении тревоги в блоке по поводу сетевой безопасности. Об этом сегодня пишет агентство Bloomberg со ссылкой на пять дипломатических источников в ЕС.

По их информации, переговоры по предложенным мерам начнутся уже на этой неделе. При этом собеседники издания отказались назвать структуры и персоналии, против которых они направлены и конкретно за что именно. Дипломаты, как правило, неохотно делятся подробностями о санкциях заранее, опасаясь судебных исков и того, что те, против кого они вводятся, могут переместить свои активы, чтобы избежать карательных мер, сообщает агентство.

Отмечается, что такой шаг станет первым применением так называемых кибер-санкций ЕС – инструментария, включающего запреты на поездки и замораживание активов. Эти меры должны помочь ослабить некоторые опасения Вашингтона по поводу мягкости Брюсселя по отношению к Пекину, после того как блок оказал сопротивление давлению со стороны США, требовавшего запретить китайской Huawei Technologies использовать телекоммуникационные сети следующего поколения, несмотря на предупреждения о шпионаже.

Для принятия санкций требуется единогласие всех 27 стран-членов ЕС, что часто парализует внешнеполитические решения блока на фоне противоречивых национальных интересов. Однако один из дипломатов, знакомых с данным вопросом, сказал, что в Евросоюзе есть консенсус, что нет смысла иметь инструмент кибер-санкций, не используя его.

Собеседник агентства подчеркнул, что первые консультации пройдут на уровне экспертов, а весь процесс может занять около двух месяцев.

Между тем, говорится в статье, необходимость единодушия в вопросах санкций остается "главной занозой в принятии внешнеполитических решений" Брюсселя. Многие члены ЕС опасаются ставить под угрозу отношения с Китаем, вторым по величине торговым партнером блока и крупным иностранным инвестором в некоторых странах. Одновременно другие евросоюзники стремятся к постепенной нормализации отношений с Россией, от которой во многом зависит энергоснабжение Старого Света.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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