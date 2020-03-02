Две фирмы вычеркнуты из черного списка

Вашингтон снял ограничительные меры с российских компаний, которые работают в нефтегазовом секторе. Об этом стало известно в понедельник, 2 марта.

Согласно санкционному списку по Северной Корее, опубликованном на сайте Минфина США, вздохнуть спокойно могут предприятие "Приморнефтепродукт", осуществляющее свою деятельность во Владивостоке, и"Независимая нефтегазовая компания", которая зарегистрирована в Москве.

В России лояльность Вашингтона связали с его усталостью вести санкционную войну.

"Все больше не могут Штаты вводить санкции против мирового сообщества", "Санкции добили Штаты, но зря надеются что кто то ослабит санкции против США", "Наконец то Трамп начал работать", - заключили читатели РИА "Новости" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Под американские рестрикции упомянутые выше фирмы попали летом 2017 года. Тогда Белый дом объяснил принятые меры развитием ядерной программы Южной Кореи.