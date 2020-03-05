В Незалежной ждут помощи от Евросоюза в борьбе с "российской агрессией"

Киев рассчитывает на поддержку европейцев в давлении на Россию.

Запуск поездов по Крымскому мосту не дает покоя соседней стране. На фоне начала железнодорожного сообщения с полуостровом на Украине призвали ЕС ввести новые санкции против России.

С таким заявлением выступил постпред Незалежной Николай Точицкий. По его словам, Киев надеется "на дальнейшие практические шаги ЕС", которые станут ответом на действия нашей страны. Об этом Точицкий написал в своем Фейсбук, снабдив текст картинкой с хештегом Stop Russian Aggression.

Поезда по самому длинному в России мосту запустили 23 декабря, напоминает "Комсомольская правда". Реакция жителей Крыма на прибытие первого железнодорожного состава разгневала украинцев – пенсионерка из Севастополя его расцеловала. В СМИ Незалежной тут же начали появляться фейки о "мятых" и "вонючих" поездахна Крымском мосту.