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Коронавирус обвалит мировые цены на нефть

Помимо этого, эпидемия может ослабить рост ВВП России

Распространение коронавируса уже в нынешнем году может снизить спрос на нефть на 150 – 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра энергетики России Александра Новака. 

В то же время, как передает РИА "Новости", эксперты полагают, что вспышка смертельного китайского вируса может также удешевить активы развивающихся стран и ограничить потенциал роста ВВП России. Уже сегодня ощущаются негативные последствия от вспышки в потребительском секторе.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, ситуация с коронавирусом скажется на экономике из-за того, что КНР является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, пишет "ФедералПресс". Так, например, инфекция может проникнуть через строительные респираторы, которые стали активно закупать россияне, сообщает телеканал "360"

Влияние коронавируса на экономику в ходе телефонного разговора обсудили также председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, пишет "Свободная пресса". Китайский лидер выразил уверенность в том, что вспышка коронавируса и ситуация вокруг нее не окажет серьезного влияния на экономику Китая в долгосрочной перспективе. 

Сергей САЗОНОВ

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