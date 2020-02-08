"Какой-то конец света": очевидцы рассказали правду о вирусе
Россияне, вернувшиеся из Китая, где произошла вспышка коронавируса, сравнили жизнь в этой стране с апокалипсисом. По словам наших граждан, в городах, например, в Сиани, работают только крупные магазины, а во всех общественных местах эксперты в скафандрах проверяют у людей температуру.
По словам одного из вернувшихся россиян по имени Александр, паники в Китае нет. Люди спокойно относятся к тому, что им мерят температуру в метро, ведь это занимает три минуты. Некоторых не выпускают из домов, им дают раз в неделю талон, по которому они имеют право один раз выйти на улицу.
"Китай очень перенасыщен людьми, но в данный момент такое ощущение, что какой-то конец света. В метро люди не ездят, на улице вечером никого нет. Все сидят дома, самолеты летают пустые. Некоторые люди даже стараются друг другу руки не жать. Все перестраховываются, ходят в очках и масках", – признался Александр порталу RTVI.com.
В Шанхае же, по словам нашей соотечественницы, все не так плохо. Выходить на улицу можно свободно, но многие кафе и рестораны закрываются. Люди начинают работать, хотя въехать в город можно лишь, если человек там работает и живет.
"В магазинах измеряют температуру, в больших супермаркетах надо ходить в масках. Въезды и выезды из городов контролируются", – добавила женщина.
А Ислам из провинции Ганьсу сообщил, что "большую часть времени люди проводят дома. Все заранее закупились продуктами и вещами первой необходимости. На улицах людей практически нет, даже автобусы не ходят".
К 8 февраля от нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 722 человека. Белее 35 тыс людей заражены. Около 2,5 тыс больных выздоровели от пневмонии. В России новых зараженных нет, на Дальнем Востоке закрыли границу, а также создали временные пункты, где въезжающие в страну люди находятся на карантине. Из-за коронавируса в Приморье взлетели цены на овощи.
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