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Запад бьет тревогу из-за коронавируса

Вирус распространяется более масштабно, чем принято говорить

Всемирная организация здравоохранения окрестила ситуацию с коронавирусом "верхушкой айсберга". Специалисты не знают, с какой скоростью на самом деле передается новое заболевание. Таким признанием с подписчиками Тwittеr поделился гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как пояснил эксперт, случаи заражения новым типом коронавируса выявлены у граждан, не посещавших Китай. По его словам, к вспышке 2019-nCoV должны быть готовы во всем мире – необходимо сделать все возможное, чтобы сдержать распространение вируса, передает телеканал "360"

На сегодняшний день в Китае подтверждено более 40,2 тысяч случаев заражения. Свыше 300 случаев зафиксировано в других странах. 910 заболевших погибли. В России заразились два гражданина КНР, один получает медпомощь в Чите, другой – в Тюмени. Примерно 70 граждан КНР изолированы в Богдановиче.

В Екатеринбурге сейчас находятся на карантине новый генконсул Китая Цуй Шаочунь и его коллеги. Они помещены в санаторий "Бодрость", где в настоящий момент проходят обследование, передает "Интерфакс". 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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