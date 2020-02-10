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Популярный способ защиты от коронавируса оказался бесполезным

Спиртные напитки вызывают остановку сердца, но не спасают от заражения

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал слухи о пользе алкогольных напитков “преступными” в профилактике китайского вируса-убийцы.

Эксперт сравнил подобное лечение с походом в баню во время гриппа или простуды, пишет "ФедералПресс"

О том, что заразиться коронавирусом можно, даже если пить спиртные напитки, Брюн рассказал в эфире программы НТВ. 

Ранее Роспотребнадзор посоветовал, как защититься в период эпидемии коронавируса и ОРВИ. Специалисты советуют мыть руки после посещения общественных мест, промывать нос изотоническим раствором соли, менять медицинские маски каждый два – три часа.

Также врачи рекомендуют не целоваться и не обниматься, а также отказаться от причесок из распущенных волос. Стоит пользоваться одноразовыми полотенцами и чаще проветривать домашние и рабочие помещения. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Чисто русский проект)))))))))))))))))
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