Спиртные напитки вызывают остановку сердца, но не спасают от заражения

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал слухи о пользе алкогольных напитков “преступными” в профилактике китайского вируса-убийцы.

Эксперт сравнил подобное лечение с походом в баню во время гриппа или простуды, пишет "ФедералПресс".

О том, что заразиться коронавирусом можно, даже если пить спиртные напитки, Брюн рассказал в эфире программы НТВ.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал, как защититься в период эпидемии коронавируса и ОРВИ. Специалисты советуют мыть руки после посещения общественных мест, промывать нос изотоническим раствором соли, менять медицинские маски каждый два – три часа.

Также врачи рекомендуют не целоваться и не обниматься, а также отказаться от причесок из распущенных волос. Стоит пользоваться одноразовыми полотенцами и чаще проветривать домашние и рабочие помещения.