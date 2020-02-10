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Россияне шарахаются от китайцев из-за коронавируса

Живущие в Санкт-Петербурге китайцы пожаловались на негатив

Китайцы поделились историями, как к ним относятся россияне после распространения новостей о коронавирусе. Несмотря на то что они много лет прожили в Санкт-Петербурге, на улице их сторонятся.

Торговцы из Апраксиного двора рассказали, что в общественном транспорте люди хмурятся при встрече с ними, закрывают лицо руками. Учащиеся, вернувшиеся из Китая на учебу, сталкиваются со страхом и недоверием из-за коронавируса.

Студент СПбГУ Ся Юй признался, что предпочитает называть себя японцем, чтобы не вызвать подозрений в кафе и ресторанах. Он отметил, что наиболее предвзято к ним с друзьями относятся молодые петербуржцы.

Девушка, которая уже четыре года учится в Санкт-Петербурге, поделилась, что  русские знакомые стали чаще интересоваться ее здоровьем и состоянием родственников.

Прямая неприязнь остро чувствуется в местах большого скопления людей. Один из официантов на Сенном рынке сообщил “Фонтанке”, что от него убежала компания из шести человек с криком “Китайцы!”.

Ранее скандал в отношении китайских студентов разгорелся в МГУ. В крупном сообществе “Вконтакте” “мемгу” опубликовали отредактированную фотографию флага. На нем администраторы написали “Гражданам КНР и фашистам вход запрещен!”.

В комментариях под записью китайцы гневно отреагировали на шутку и пристыдили российских студентов за их поведение. Сейчас под этим постом насчитывается около 2800 комментариев. Администраторы группы 7 февраля опубликовали извинение и назвали свою запись “карикатурой в жанре иронии”. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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