Россияне шарахаются от китайцев из-за коронавируса
Китайцы поделились историями, как к ним относятся россияне после распространения новостей о коронавирусе. Несмотря на то что они много лет прожили в Санкт-Петербурге, на улице их сторонятся.
Торговцы из Апраксиного двора рассказали, что в общественном транспорте люди хмурятся при встрече с ними, закрывают лицо руками. Учащиеся, вернувшиеся из Китая на учебу, сталкиваются со страхом и недоверием из-за коронавируса.
Студент СПбГУ Ся Юй признался, что предпочитает называть себя японцем, чтобы не вызвать подозрений в кафе и ресторанах. Он отметил, что наиболее предвзято к ним с друзьями относятся молодые петербуржцы.
Девушка, которая уже четыре года учится в Санкт-Петербурге, поделилась, что русские знакомые стали чаще интересоваться ее здоровьем и состоянием родственников.
Прямая неприязнь остро чувствуется в местах большого скопления людей. Один из официантов на Сенном рынке сообщил “Фонтанке”, что от него убежала компания из шести человек с криком “Китайцы!”.
Ранее скандал в отношении китайских студентов разгорелся в МГУ. В крупном сообществе “Вконтакте” “мемгу” опубликовали отредактированную фотографию флага. На нем администраторы написали “Гражданам КНР и фашистам вход запрещен!”.
В комментариях под записью китайцы гневно отреагировали на шутку и пристыдили российских студентов за их поведение. Сейчас под этим постом насчитывается около 2800 комментариев. Администраторы группы 7 февраля опубликовали извинение и назвали свою запись “карикатурой в жанре иронии”.
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