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Россиян массово увольняют в Китае

Работы лишатся пилоты

Контракты с летчиками планируется расторгнуть досрочно. Об увольнениях в общей сложности более сотни пилотов задумались в авиакомпаниях Hainan Airlines и China Southern Airlines. По словам источника ТАСС, это произойдет в ближайшее время.

По мнению руководителя кадрового центра компании "Авиаперсонал" Анны Ермилиной, сокращения вызваны простоем лайнеров Boeing 737 max. Изначально именно для работы на этих самолетах Китай и нанимал иностранных специалистов.

"Лайнер был крайне популярен на китайском рынке, но приостановка полетов после двух катастроф изменила ситуацию. И теперь спрос на иностранных пилотов сократился", – сказала она в беседе с информагентством.

Под сокращение, по предварительным данным, попадут не только россияне, но и граждане других стран.

Ранее очевидцы рассказали, что происходит в Китае на фоне эпидемии коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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