На Москву надвигается американский грипп, на фоне которого меркнет новая зараза из Китая

В России ожидается эпидемия гораздо хуже той, что охватила Поднебесную. На страну надвигается американский грипп, жертвами которого в США стали 12 тысяч человек. Еще 22 миллиона инфицированы. Об этом рассказали журналисты.

Штаты атаковали вирусы В и H1N1, который в народе прозвали свиным. Постепенно заокеанская зараза распространяется на Европу. В частности, эпидемия вспыхнула во Франции.

Впрочем, до Москвы американский вирус в таком масштабе пока не добрался. Но уже есть повод бить тревогу.

По сведениям "МК", школы страны закрывают на карантин. А москвичи чаще всего болеют именно американскими штаммами гриппа. К счастью, все пациенты живы, обрадовал столичный инфекционист.

Напомним, накануне сторонники теории заговора свалили разработку коронавируса из Китая на главу белого Дома Дональда Трампа.