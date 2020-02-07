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Страшнее коронавируса: России грозит жуткая эпидемия

Страшнее коронавируса: России грозит жуткая эпидемия
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
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На Москву надвигается американский грипп, на фоне которого меркнет новая зараза из Китая

В России ожидается эпидемия гораздо хуже той, что охватила Поднебесную. На страну надвигается американский грипп, жертвами которого в США стали 12 тысяч человек. Еще 22 миллиона инфицированы. Об этом рассказали журналисты.

Штаты атаковали вирусы В и H1N1, который в народе прозвали свиным. Постепенно заокеанская зараза распространяется на Европу. В частности, эпидемия вспыхнула во Франции. 

Впрочем, до Москвы американский вирус в таком масштабе пока не добрался. Но уже есть повод бить тревогу.

По сведениям "МК", школы страны закрывают на карантин. А москвичи чаще всего болеют именно американскими штаммами гриппа. К счастью, все пациенты живы, обрадовал столичный инфекционист. 

Напомним, накануне сторонники теории заговора свалили разработку коронавируса из Китая на главу белого Дома Дональда Трампа. 

Ксения АНДРЕЕВА

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