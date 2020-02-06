Журналисты объяснили, как имя 45-го президента США может быть связано с распространением новой заразы

Приверженцы теории заговора объявили коронавирус проделкой американцев. До этого конспирологи додумались, разделив его название на два слова, которые ранее, кстати, обыграла журналист и блогер Ксения Собчак, чем возмутила россиян.

Порассуждав немного, сторонники концепции поняли, кому выгоден экономический кризис в Китае. Впрочем, ответ лежит на поверхности. Ведь достаточно вспомнить, с кем Поднебесная ведет торговую войну. И еще один аргумент в пользу теории – прошлое 45-го президента США. Дональд Трамп до победы в выборах раздавал короны, напомнил корреспондент Первого канала Кирилл Брайнин в материале программы "Время".

"Очевидно ведь, что Китай несет серьезные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединенные Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен, кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты "Мисс Вселенная", где красавицы вместе с титулом получают символическую корону", – провел журналист параллель, устроив зрительский ликбез.

Мало кто задумывался, откуда вирус-мутант получил такое название. Оказывается, его структура напоминает корону.

Кроме того, говорится в сюжете, источником смертельно опасного коронавируса могут быть удравшие из лаборатории института вирусологии в Ухани летучие мыши. Также имеет место быть предположение о том, что штамм 2019-nCoV – детище американских спецслужб или фармацевтов, которые действовали с коммерческой целью.

Между тем число зараженных китайцев близится к 30 тысячам, а количество жертв уже превысило 560 человек. Напомним, вакцины против коронавируса пока не существует. В России накануне назвали сроки ее разработки.