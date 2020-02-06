Разработку китайского вируса-убийцы свалили на Трампа
Приверженцы теории заговора объявили коронавирус проделкой американцев. До этого конспирологи додумались, разделив его название на два слова, которые ранее, кстати, обыграла журналист и блогер Ксения Собчак, чем возмутила россиян.
Порассуждав немного, сторонники концепции поняли, кому выгоден экономический кризис в Китае. Впрочем, ответ лежит на поверхности. Ведь достаточно вспомнить, с кем Поднебесная ведет торговую войну. И еще один аргумент в пользу теории – прошлое 45-го президента США. Дональд Трамп до победы в выборах раздавал короны, напомнил корреспондент Первого канала Кирилл Брайнин в материале программы "Время".
"Очевидно ведь, что Китай несет серьезные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединенные Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен, кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты "Мисс Вселенная", где красавицы вместе с титулом получают символическую корону", – провел журналист параллель, устроив зрительский ликбез.
Мало кто задумывался, откуда вирус-мутант получил такое название. Оказывается, его структура напоминает корону.
Кроме того, говорится в сюжете, источником смертельно опасного коронавируса могут быть удравшие из лаборатории института вирусологии в Ухани летучие мыши. Также имеет место быть предположение о том, что штамм 2019-nCoV – детище американских спецслужб или фармацевтов, которые действовали с коммерческой целью.
Между тем число зараженных китайцев близится к 30 тысячам, а количество жертв уже превысило 560 человек. Напомним, вакцины против коронавируса пока не существует. В России накануне назвали сроки ее разработки.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик