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Конец света наступит в 2020 году: страшное пророчество из США

Конец света наступит в 2020 году: страшное пророчество из США
Кадр из фильма "2012"
Коронавирус - еще цветочки по сравнению с грядущей опасностью

Экстрасенс Джин Диксон уверена, что крах человеческой цивилизации произойдет уже в нынешнем году. Свое пророчество провидица из США сделала еще полвека назад. К ее словам имеет смысл прислушаться, считают поклонники конспирологии: в свое время ясновидящая предсказала убийство президента Джона Кеннеди.

По мнению предсказательницы, именно в 2020 г. произойдет последняя битва между силами добра и зла – Армагеддон. "Лжепророк, Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с человеком", – цитирует ведунью портал bb.lv. 

Впрочем, более здравомыслящие люди считают, что к выдумкам Диксон следует отнестись скептически. Среди ее пророчеств были и такие, которые не сбылись. Например, Джин считала, лекарство от рака изобретут в 1967 году. Как известно, этого не произошло до сих пор. 

Из-за внезапной вспышки опасного коронавируса в Китае активизировались разного рода предсказатели. К примеру, дервиш из Ирана Салман Салехигударза считает, что эпидемия вируса 2019-nCoV уничтожит примерно половину населения планеты.  

Кроме того, некоторые конспирологи считают, что уничтожением человечества планомерно занимаются жители планеты Нибиру – аннунаки. Именно они насылают на землян смертельные болезни, устраивают лесные пожары в Австралии и организуют землетрясения и извержения вулканов по всему миру.

Фоторепортаж
Названы варианты конца света
Вулкан Килауэа. Фото: Christian Vorhofer/ Global Look
Западная Гренландия. Фото: Egmont Strigl/ Global Look Тихий океан, остров Ванкувер. Фото: Keith Levit/ Global Look Вспышки на солнце. Фото: Pixabay
Валентина МАЙОРОВА

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