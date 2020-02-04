Коронавирус - еще цветочки по сравнению с грядущей опасностью

Экстрасенс Джин Диксон уверена, что крах человеческой цивилизации произойдет уже в нынешнем году. Свое пророчество провидица из США сделала еще полвека назад. К ее словам имеет смысл прислушаться, считают поклонники конспирологии: в свое время ясновидящая предсказала убийство президента Джона Кеннеди.

По мнению предсказательницы, именно в 2020 г. произойдет последняя битва между силами добра и зла – Армагеддон. "Лжепророк, Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с человеком", – цитирует ведунью портал bb.lv.

Впрочем, более здравомыслящие люди считают, что к выдумкам Диксон следует отнестись скептически. Среди ее пророчеств были и такие, которые не сбылись. Например, Джин считала, лекарство от рака изобретут в 1967 году. Как известно, этого не произошло до сих пор.

Из-за внезапной вспышки опасного коронавируса в Китае активизировались разного рода предсказатели. К примеру, дервиш из Ирана Салман Салехигударза считает, что эпидемия вируса 2019-nCoV уничтожит примерно половину населения планеты.

Кроме того, некоторые конспирологи считают, что уничтожением человечества планомерно занимаются жители планеты Нибиру – аннунаки. Именно они насылают на землян смертельные болезни, устраивают лесные пожары в Австралии и организуют землетрясения и извержения вулканов по всему миру.