Человечеству осталось всего несколько лет

Специалисты нашли новые признаки надвигающегося апокалипсиса – на этот раз в 2025 году. По одной из теорий, 8 апреля 2024 года начнется Страшный суд, и перед смертью всего на Земле появятся семь библейских Ангелов, которые выльют чаши гнева на человечество. 23-25 сентября 2025 придет конец всему живому.

Авторы теории утверждают, что конец света должен был настать в 2017 году – тогда созвездие Девы располагалось необычно относительно других звезд. Однако, к счастью, эксперты ошиблись, но после несбывшегося апокалипсиса снова стали замечать признаки надвигающегося Судного дня, сообщает Яндекс.Дзен-канал Interesting Topic.

Стоит отметить, что это предсказание, как и множество предыдущих, построено лишь на субъективных теориях некоторых специалистов и доказать приближение апокалипсиса пока не удается.

По мнению исследователя Дэвид Монтенье до конца света остались считанные дни – он наступит 28 декабря этого года.