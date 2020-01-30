Эпидемия и пожары: Нибиру истребляет людей
Пришельцы с Нибиру перестали открыто атаковать Землю так часто, однако это не значит, что они отказались от своего плана по захвату человечества. Аннунаки решили уничтожить все живое на нашей планете, насылая многочисленные катаклизмы, считают некоторые уфологи.
Вызывающий пневмонию смертельный вирус – дело рук пришельцев. К такому выводу пришли специалисты. Опасный коронавирус распространяется с рекордной скоростью: несколько тысяч человек по всему миру уже заразились, сотни умерли. Болезнь новая и практически не исследованная, что, по мнению некоторых, говорит о ее космическом происхождении.
Страшная эпидемия – не единственный пункт плана инопланетян по уничтожению людей. Так, пожары в Австралии и страшные наводнения в Бразилии должны разрушить нашу планету в кратчайшие сроки. Стихийные бедствия охватили почти все континенты – Африка и Индия переживает сильнейшее за 20 лет нападение саранчи, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Очевидное Невероятное".
В 2012 г., когда о нападении Нибиру впервые заговорили всерьез, многие уфологи предупреждали: перед прилетом пришельцев на Земле начнется такая катастрофа, что инопланетное вторжение никто и не заметит. Поэтому некоторые считают, что неизбежное произойдет именно сейчас.
Ранее специалисты также сообщили о возможном вторжении аннунаков – гостей с Нибиру жителям Земли стоит ждать через пять дней. И конец света близок.
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