Пришельцы уже предупредили землян

Обитатели Нибиру полностью готовы к вторжению на нашу планету. Уже через шесть дней война миров уничтожит человеческую цивилизацию – люди не смогут противостоять превосходящим силам космического противника.

Автор канала "Невероятные факты" на "Яндекс.Дзен" напоминает, что аннунаки (как называют жителей Нибиру) обладают такими технологиями, которые даже и не снились землянам. В доказательство того, что вторжение Нибиру не за горами, блогер ссылается на неназванного, но очень известного конспиролога – тот якобы общался с обитателями грозной планеты Х.



По словам автора канала, летающая тарелка с аннунаками прилетала прямо к дому мужчины. Гуманоиды пригласили уфолога на борт НЛО, а затем отправились в лес. Там и произошла беседа, во время которой землянину открыли, какая печальная участь ждет нашу планету.

Конспиролог напомнил, что NASA всячески препятствует распространению информации о Нибиру. Официальная наука отрицает само существование планеты Х, хотя она была известна еще древним шумерам.