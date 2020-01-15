Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Обитатели Нибиру полностью готовы к вторжению на нашу планету. Уже через шесть дней война миров уничтожит человеческую цивилизацию – люди не смогут противостоять превосходящим силам космического противника.
Автор канала "Невероятные факты" на "Яндекс.Дзен" напоминает, что аннунаки (как называют жителей Нибиру) обладают такими технологиями, которые даже и не снились землянам. В доказательство того, что вторжение Нибиру не за горами, блогер ссылается на неназванного, но очень известного конспиролога – тот якобы общался с обитателями грозной планеты Х.
По словам автора канала, летающая тарелка с аннунаками прилетала прямо к дому мужчины. Гуманоиды пригласили уфолога на борт НЛО, а затем отправились в лес. Там и произошла беседа, во время которой землянину открыли, какая печальная участь ждет нашу планету.
Конспиролог напомнил, что NASA всячески препятствует распространению информации о Нибиру. Официальная наука отрицает само существование планеты Х, хотя она была известна еще древним шумерам.
Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков
Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале