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До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен

До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
Фото: NASA/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com/
Пришельцы уже предупредили землян

Обитатели Нибиру полностью готовы к вторжению на нашу планету. Уже через шесть дней война миров уничтожит человеческую цивилизацию – люди не смогут противостоять превосходящим силам космического противника.

Автор канала "Невероятные факты" на "Яндекс.Дзен" напоминает, что аннунаки (как называют жителей Нибиру) обладают такими технологиями, которые даже и не снились землянам. В доказательство того, что вторжение Нибиру не за горами, блогер ссылается на неназванного, но очень известного конспиролога – тот якобы общался с обитателями грозной планеты Х.

По словам автора канала, летающая тарелка с аннунаками прилетала прямо к дому мужчины. Гуманоиды пригласили уфолога на борт НЛО, а затем отправились в лес. Там и произошла беседа, во время которой землянину открыли, какая печальная участь ждет нашу планету. 

Конспиролог напомнил, что NASA всячески препятствует распространению информации о Нибиру. Официальная наука отрицает само существование планеты Х, хотя она была известна еще древним шумерам.

Фоторепортаж
Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com +1
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Придурки перепечатываете одно и тоже достали со своей нибируй <цензура> лечитесь
Гость
Ответить
Валентина МАЙОРОВА + редакция сайта от дури в голове есть замечательное быстродействующее средств - KCN. в просторечии это цианистый калий! Чайная ложка на стакан воды и дурь из головы мгновенно исчезнет! Советую, есть большой исторический опыт в применени этого чудодейственного средства.
Shad Tkhom
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И что пил уфолог с "инопланетянами"?
Гость
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Наркоманы или просто дол....ы?
1
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