Йети скрывался от собратьев с планеты-убийцы

Снежный человек похищен жителями Нибиру и больше не вернется на Землю, ведь аннунаки уничтожат его. Об этом сообщила научная группа под руководством ведущего российского конспиролога Давида Бадоева.

По мнению специалистов, йети когда-то жил на планете-убийце, но поссорился со своими и перебрался на Землю. За долгие годы одиночества пришелец одичал, но через некоторое время сумел подружиться с человеком. Как рассказал этот приятель – фермер, – до вторжения враждебно настроенных инопланетян существование бигфута скрывали. Но после похищения друг не смог молчать и забил тревогу.

На Земле йети больше не появится, так как перебежчика, сотрудничающего с врагом, обитатели Нибиру не оставят в живых. В лучшем случае, они отсканируют его мозг, чтобы вытянуть из него все, что там есть, в частности – данные о людях, накопленные пришельцем за время жизни на нашей планете. Но конспирологи склоняются к мысли, что, скорее всего, бедолагу отправят на опыты, передает "Яндекс.Дзен".

Как сообщалось ранее, изучавшие травмы погибших на перевале Дятлова специалисты предположили, что туристов погубил снежный человек. До этого, узнав о высыхании одной из российских рек, в соцсетях обвинили посланцев с Нибиру в краже воды на Земле.

