Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру

Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
Фото: pixabay.com
Йети скрывался от собратьев с планеты-убийцы

Снежный человек похищен жителями Нибиру и больше не вернется на Землю, ведь аннунаки уничтожат его. Об этом сообщила научная группа под руководством ведущего российского конспиролога Давида Бадоева.

По мнению специалистов, йети когда-то жил на планете-убийце, но поссорился со своими и перебрался на Землю. За долгие годы одиночества пришелец одичал, но через некоторое время сумел подружиться с человеком. Как рассказал этот приятель – фермер, – до вторжения враждебно настроенных инопланетян существование бигфута скрывали. Но после похищения друг не смог молчать и забил тревогу.

На Земле йети больше не появится, так как перебежчика, сотрудничающего с врагом, обитатели Нибиру не оставят в живых. В лучшем случае, они отсканируют его мозг, чтобы вытянуть из него все, что там есть, в частности – данные о людях, накопленные пришельцем за время жизни на нашей планете. Но конспирологи склоняются к мысли, что, скорее всего, бедолагу отправят на опыты, передает "Яндекс.Дзен".

Как сообщалось ранее, изучавшие травмы погибших на перевале Дятлова специалисты предположили, что туристов погубил снежный человек. До этого, узнав о высыхании одной из российских рек, в соцсетях обвинили посланцев с Нибиру в краже воды на Земле.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А вы ублюдки с какой планеты прилетели)
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия и Китай запустили самый "антиамериканский проект"

Ежегодно по газопроводу пойдут миллиарды кубометров топлива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей