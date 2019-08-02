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Голос снежного человека записали

Фото: www.globallookpress.com
Трехметровый гигант едва не поймал охотников

В австралийском штате Новый Южный Уэльс двое мужчин еле-еле спаслись от гигантского йети, который преследовал их в тоннеле.

Происшествие произошло в национальном парке Уоллеми. Австралийского родича снежного человека обычно называют йови – считается, что он проживает в пустынях Зеленого континента.

Храбрые австралийцы не видели йови, однако сумели записать его голос на телефон. Известный эксперт, криптозоолог Гэри Опит считает, что это лучшая аудиозапись снежного человека, которую он слышал когда-либо, сообщает таблоид Daily Mail.

Однако шок, который пережили мужчины, был настолько сильным, что аудио, сделанное еще в марте, они решились опубликовать только сейчас, отмечает "Пятый канал"


Валентина МАЙОРОВА
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