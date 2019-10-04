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В Сибири поймали снежного человека

В Сибири поймали снежного человека
Фото: pixabay.com
Легендарное существо покинуло места своего обитания и показалось людям

В Сети появилась первая в мире фотография йети, сделанная в Сибири. Эксперты бурно обсуждают уникальную находку, так как таинственный образ снежного человека формировался на протяжении многих лет лишь со слов очевидцев.

Большинство специалистов считает, что именно пожары в тайге стали причиной того, что легендарное существо покинуло места своего обитания и показалось людям. Вероятно, снежный человек жил в непроходимой чаще, а сейчас голод заставил его искать новое место, сообщает "ВладТайм".

По словам экспертов, снежные люди – отдельный вид человекоподобных существ, тайно обитающих по всей Земле. Но только российского йети удалось запечатлеть на камеру из-за сибирских пожаров. Несмотря на доказательства, ученые не торопятся официально подтверждать существование снежного человека, утверждая, что кадры могут быть подделкой.

Карина СИРАЗОВА
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