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"Они везде": в Башкирии нашли женщину-йети

"Они везде": в Башкирии нашли женщину-йети
Фото: pixabay.com
Эксперт с полувековым стажем поделился сенсационным открытием

В Бирском районе Башкирии живут мифические существа, считают специалисты из Москвы. Кандидат исторических наук Игорь Бурцев отправился из столицы в республику, чтобы своими глазами увидеть йети. Семидесятидевятилетний эксперт занимается гоминологией (наукой о снежных людях) более 50 лет. 

Бурцев внимательно рассмотрел ролик, который сняли испуганные очевидцы, и пришел к выводу, что три девушки и молодой человек столкнулись с женщиной-йети.

"Я увидел там при одном повороте выпуклость - это грудь женская. Понимаете? Это женская особь", - 

объяснил Бурцев.

Эксперту повезло: когда он вместе с другими членами экспедиции пошел в башкирский лес, то сразу же нашел свежие заломы. По мнению ученого, оставить их мог только шурале (так местные называют лешего) или, по-научному, гоминоид.

"Они есть везде. Нужно просто очень внимательно смотреть по сторонам", - 

уверяет Бурцев.

Однако официальная наука не согласная с мнением ученого-гоминолога. По словам доцента кафедры физиологии и общей биологии Башкирского государственного университета Анатолия Яковлева, нет ни одного доказательства существования снежного человека: все истории о йети – это или плод фантазий, или последствия белой горячки.

Валентина МАЙОРОВА

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