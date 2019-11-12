Мальчики чудом спаслись от страшного существа

В Сети появилось видео, якобы доказывающее существование Снежного человека. Кадры показывают, как страшное волосатое существо бежит прямо в камеру.



Ролик был снят парой школьников в ночном лесу, вероятно, в Великобритании. Сначала в свете фонаря видны лишь лежащие на земле листья, но затем становится слышен нарастающий шум кустов, будто к месту съемки приближается животное. Спустя секунду в кадре оказывается огромное существо, бросившееся прямо в объектив. После этого снимавшие школьники, закричав, убежали. Жуткое видео было опубликовано на YouTube-канале Disclose Screen 'The Grimreefar'.

Один из мальчиков утверждает, что видел мифическое существо днем – оно скрывалось недалеко от его школы, передает Daily Star. Пытаясь найти Снежного человека, он вернулся в лес ночью.

Ранее Снежный человек был замечен в Сибири. Легендарное существо покинуло места своего обитания и вышло к людям.