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Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну

Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
Фото: pixabay.com
Посланец враждебной планеты сообщил о начале вторжения на Землю

Пришельцы с Нибиру вот-вот атакуют Землю. Нападение инопланетян, которые превосходят людей в научном и техническом плане, закончится для человечества плачевно. Об этом предупредил известный конспиролог, ссылаясь на разговор с представителем внеземной цивилизации. 

Аннунаки вышли на связь с Сергеем. Когда мужчина остался один в квартире и вышел на балкон, к нему приблизился НЛО с гуманоидом, который пригласил россиянина на борт. Они вместе отправились в лес неподалеку, где и побеседовали, передает "Яндекс.Дзен".

Конспиролог сказал посланцу другой планенты о заинтересованности людей в сотрудничестве с обитателями Нибиру. Тот в ответ заявил, что мира не будет, так как на Земле хотят защитить дождевых червей, которые признаны главной угрозой для жителей планеты Х, и назвал время , когда произойдет вторжение – через шесть дней.

После этого пришелец исчез, а Сергей вернулся домой, сообщил о случившемся коллегам и обратился за разрешением полететь на Марс, где аннунаки  построили военную базу, и там же был обнаружен их храм. 

О нападении посланцев Нибиру на Землю говорили не раз. Не так давно обитатели враждебной человечеству планеты атаковали военных в США, а в России нашли признаки вторжения аннунаков со сверхновым лазерным оружием.      

Фоторепортаж
Прямо над Крымским мостом: Нибиру атакует Землю
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Кадр из фильма &#34;2012&#34;
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: vistanews.ru
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Передайте Сергею, что я разрешаю ему отправиться на Марс, на военную базу Анунаков!

Товарищ майор, специальный отдел по борьбе с анунаками.
Гость
Ответить
Про червей - огонь ))))
Реально повеселили )))
Пишите еще!!!
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