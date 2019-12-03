Посланец враждебной планеты сообщил о начале вторжения на Землю

Пришельцы с Нибиру вот-вот атакуют Землю. Нападение инопланетян, которые превосходят людей в научном и техническом плане, закончится для человечества плачевно. Об этом предупредил известный конспиролог, ссылаясь на разговор с представителем внеземной цивилизации.

Аннунаки вышли на связь с Сергеем. Когда мужчина остался один в квартире и вышел на балкон, к нему приблизился НЛО с гуманоидом, который пригласил россиянина на борт. Они вместе отправились в лес неподалеку, где и побеседовали, передает "Яндекс.Дзен".

Конспиролог сказал посланцу другой планенты о заинтересованности людей в сотрудничестве с обитателями Нибиру. Тот в ответ заявил, что мира не будет, так как на Земле хотят защитить дождевых червей, которые признаны главной угрозой для жителей планеты Х, и назвал время , когда произойдет вторжение – через шесть дней.

После этого пришелец исчез, а Сергей вернулся домой, сообщил о случившемся коллегам и обратился за разрешением полететь на Марс, где аннунаки построили военную базу, и там же был обнаружен их храм.

О нападении посланцев Нибиру на Землю говорили не раз. Не так давно обитатели враждебной человечеству планеты атаковали военных в США, а в России нашли признаки вторжения аннунаков со сверхновым лазерным оружием.