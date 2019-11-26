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Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей

Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
Фото: pixabay.com
Аннунаки охотятся за геймерами и киберспортсменами

Раньше Нибиру забирала российских БОМЖей и американских военных, теперь же она переключилась на более опытных противников. Аннунаки похищают геймеров и киберспортменов, чтобы снизить шансы землян в будущей войне до минимума. 

Игроманы, как известно, сталкиваются с пришельцами в виртуальной реальности и владеют тактикой борьбы с ними, напоминает автор Яндекс Дзен канала "Уголок тех, кто знает". Таким образом, без "глубоко осведомленных" бойцов человечество обречено на разгромное поражение.

Почуяв неладное, потенциальные жертвы инопланетян бьют тревогу и даже обращаются в спецслужбы. Однако данные действия тщетны, поскольку "гуманоиды с планеты смерти невероятно изобретательны и расчетливы". В этой связи автор предупреждения призывают людей оберегать геймеров.

Ксения АНДРЕЕВА

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