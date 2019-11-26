Аннунаки охотятся за геймерами и киберспортсменами

Раньше Нибиру забирала российских БОМЖей и американских военных, теперь же она переключилась на более опытных противников. Аннунаки похищают геймеров и киберспортменов, чтобы снизить шансы землян в будущей войне до минимума.

Игроманы, как известно, сталкиваются с пришельцами в виртуальной реальности и владеют тактикой борьбы с ними, напоминает автор Яндекс Дзен канала "Уголок тех, кто знает". Таким образом, без "глубоко осведомленных" бойцов человечество обречено на разгромное поражение.

Почуяв неладное, потенциальные жертвы инопланетян бьют тревогу и даже обращаются в спецслужбы. Однако данные действия тщетны, поскольку "гуманоиды с планеты смерти невероятно изобретательны и расчетливы". В этой связи автор предупреждения призывают людей оберегать геймеров.