Земные существа поработят человечество, а затем и инопланетян

Уфологи нашли ответ на вопрос, почему пришельцы с Нибиру постоянно атакуют Землю. По их мнению, аннунаки почувствовали угрозу, исходящую от нашей планеты. Опасность представляют обычные дождевые черви, считают специалисты.

Черви быстро развиваются, поэтому в будущем, вероятно, поработят людей. После захвата Земли они обратятся и к другим планетам, пригодным для жизни. Пришельцев напугало то, что черви развяжут космическую войну за территорию и ресурсы, считает автор Яндекс Дзен канала "Уголок тех, кто знает".

В надежде предотвратить будущую катастрофу, жители Нибиру решили захватить Землю и уничтожить всех представляющих угрозу существ. Некоторые уфологи рассчитывают, что нам удастся договориться с пришельцами или даже объединиться против общего врага.

Ранее стало известно, что знаменитый советский ученый предсказал вторжение аннунаков задолго до того, как загадочная планета была обнаружена современными специалистами.